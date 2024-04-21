Расписание забастовок в Испании на Страстной неделе

Работники испанских аэропортов и железнодорожники запланировали забастовки на праздничные даты Страстной недели, когда многие испанцы отправляются отдыхать.
Так, 12 апреля начали бастовать сотрудники служб безопасности аэропорта Мадрида.
15,16, 17, 22, 23 и 24 апреля будут бастовать пилоты авиакомпании Air Nostrum.
21 и 24 апреля намечается забастовка персонала всех аэропортов Испании.
17 апреля возможны перебои на железной дороге и в портах: будут бастовать работники Adif, Adif Alta Velocidad, а также портов и морских спасательных служб.
С 18 по 28 апреля забастовки пройдут на железнодорожных узлах в Мадриде.
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