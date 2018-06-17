Пёс Пиппер стал послом Кастилии и Леона по туризму

В Кастилии и Леоне запустили кампанию по продвижению региона как туристического направления для путешествий с домашними животными. Амбассаддором проекта стал пёс по кличке Пиппер.

Первой остановкой пса-путешественника стала Саламанка. Парсон-рассел-терьер посетит полсотни направлений в рамках тура по всей Испании, который продлится до мая 2019 года. В рамках кампании места и заведения будут представлены «глазами питомцев».

Целью проекта Pipper on Tour является продвижение dog-friendly заведений среди путешественников, которые отправляются в дорогу в сопровождении своих питомцев. Кроме того, он позволит составить карту заведений, которые принимают домашних животных, а также продвигать интеграцию питомцев в сфере туризма.

За приключениями Пиппера можно следить на сайте проекта, а также в социальных сетях. Пользователи могут сами предлагать четвероногому путешественнику посетить те или иные dog-friendly отели, рестораны, кафе, магазины или достопримечательности.

В ближайших планах Пиппера - посетить Самору, Галисию, Астурию, Кантабрию и Страну Басков.