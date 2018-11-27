Прямой поезд соединил Мадрид и Гранаду

26 ноября по маршруту Гранада-Мадрид пустили поезд Talgo, который должен облегчить путь в столицу и обратно для жителей провинций Гранада и Хаэн. Поезд будет ходить ежедневно через Линарес и Баэсу (Хаэн).

На протяжении трёх лет пассажирам из Гранады приходилось добираться в Мадрид с пересадками, в том числе на автобусе железнодорожного оператора Renfe, который подвозит к скоростным поездам AVE.

Как сообщили в компании, уже к концу прошлой недели на новый маршрут было продано более 3 тысячи билетов.

Первый состав отправился со станции Andaluces в Гранаде в 07:35 в понедельник, а в 09:42 он сделал остановку в Линаресе. Обратный поезд выехал со столичного вокзала Chamartín в 16:58.

Из Гранады в Мадрид и обратно по-прежнему можно будет добраться с пересадкой на скоростном поезде и автобусе, который продолжит ходить ежедневно.

Как отметили в Renfe, запуск Talgo позволит «восстановить прямое железнодорожное сообщение между Мадридом и Гранадой». Сообщается, что время в пути на Talgo из Гранады до центрального вокзала столицы составит 5 часов 8 минут утром и 5 часов 15 минут – вечером. Из Линареса до Мадрида можно будет доехать за три часа.

В железнодорожной компании добавили, что поезд рассчитан на 210 пассажиров. Шесть вагонов – туристического класса, ещё два – повышенной комфортности. Также в поезде есть вагон-кафе, услуги просмотра фильмов, а в стоимость билета повышенного класса также входит пресса, мобильный бар и доступ в залы ожидания на вокзалах Atocha и Chamartín в Мадриде.