Прогноз: в этом году в Испании побывают 75 млн иностранных туристов

Туристический поток в Испании вырос в 2016 году на 4,4%, согласно данным туристического альянса Exceltur. В основном это произошло благодаря тому, что люди не смогли поехать в некоторые страны восточного Средиземноморья, особенно в Турцию, из-за нестабильности в этом регионе.

Глава организации Хосе Луис Сорега заявил, что потеря интереса к этому направлению заставила 3,9 миллиона туристов искать другое место для отдыха. Испанию в этом году, по расчетам Exceltur, посетят 75 миллионов иностранных туристов, из них 16% придется на тех, кто мог бы выбрать другие страны, если бы там не было опасно.

Сорега подчеркнул, что увеличению турпотока способствуют масса благоприятных факторов, таких как низкие цены на нефть и невысокая инфляция. Летом они помогли туристическим компаниям увеличить доходы и создать новые рабочие места.

Испания увеличивает туристический поток в течение трех лет и каждый год более чем на 4%.