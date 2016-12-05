Праздник Лас-Фальяс в Валенсии получил статус объекта нематериального наследия ЮНЕСКО

Красочный праздник Лас-Фальяс в Валенсии включен в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО. В общей сложности в ходе последней встречи организации, прошедшей в Аддис-Абебе на минувшей неделе, данный статус был присвоен 15 культурным традициям со всего мира. В их число также вошли древние египетские боевые искусства, иранские методы выпечки хлеба и фестиваль виноделов в Швейцарии.

Лас-Фальяс отмечается ежегодно в марте. Это торжество, продолжающееся целую неделю, проводится в честь святого Иосифа Плотника, покровителя Валенсии. История праздника берет свое начало в XVIII веке. В эти дни в городе можно увидеть сотни огромных фигур из дерева или папье-маше, именуемых нинотс. Композиции зачастую имеют сатирический характер и высмеивают современных политиков. Каждый день в 14:00 в Валенсии запускают дневной салют, который дает начало парадам и традиционным танцам на улицах города. В последний день праздника большинство фигур нинотс сжигается. Нынешний праздник Лас-Фальяс стал рекордным по числу гостей: его посетило около полутора миллионов человек.

Ранее некоторые другие испанские традиции уже были включены в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО, в том числе искусство фламенко и "живые" каталонские башни кастельс.