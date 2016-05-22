Правда и мифы об оливковом масле

Испанское оливковое масло официально признано лучшим в мире. Страна является одним из крупнейших экспортеров этого продукта. При этом с оливковым маслом связано множество мифов. По мнению эксперта по средиземноморской кухне Нэнси Хэрмон Дженкинс, одна разновидность оливкового масла заслуживает внимания - virgen extra. Все остальные сорта подвергаются продолжительной обработке, которая превращает их в светлую безвкусную субстанцию, и она обретает цвет и вкус за счет добавления небольшого количества virgen extra. Это абсолютно промышленный продукт, изготовленный в соответствии со стандартами массового производства.

Настоящее масло virgen extra – это маслянистая выжимка из оливок. Оно может быть фильтрованным, но не рафинированным. Его производство не подчиняется жестким стандартам, поэтому аромат и вкус могут варьироваться, и зависят они от множества факторов. Впрочем, название virgen extra еще не гарантирует приобретение хорошего масла. Дженкинс развенчала пару мифов об этом продукте и рассказала, как выбрать качественное масло в магазине.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО?

1.Ёмкость.

Покупать масло стоит в емкостях из темного стекла или в жестяных банках: оно крайне чувствительно к теплу и свету.

2. Цена.

Судить о продукте можно по его цене. Как и лучшие вина, лучшие масла стоят дорого: сбор урожая осуществляется вручную, после чего оно должно в течение нескольких часов подвергнуться отжиму. Производится масло также непосредственно на месте.

3. Этикетка.

Внимание на этикетки. На бутылке должны быть указаны место сбора оливок, использованные сорта, а также место и время производства. Кроме того, на этикетке может быть указан процент содержание свободной олеиновой кислоты, а также показатели выдержки. У лучших масел они не превышают 0,3%.

4. Дата сбора урожая.

Необходимо следить за свежестью. Указанная на этикетке дата сбора урожая – предмет гордости для производителя: чем она ближе ко дню покупки, тем лучше. Ориентироваться на срок годности не стоит: он может достигать 18 месяцев с даты розлива. В бутылку оно могло попасть уже спустя год после выпуска, поэтому потребитель может купить практически трехлетнее масло, даже не зная об этом.

ПРАВДА И МИФЫ ОБ ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ

Первый холодный отжим – миф

Фраза "первый холодный отжим" ничего не значит: она появилась в давние времена, когда производство масла было длинным и грязным процессом. Сейчас это всего лишь маркетинговый ход. Масло virgen extra отжимается при температуре окружающей среды, которая в идеале не должна превышать 29 градусов. Ни горячего, ни вторичного отжима не существует.

Жарить лучше на оливковом - правда

Оливковое масло можно спокойно использовать для жарки. Благодаря высокому содержанию полифенолов оно гораздо стабильнее других масел. Оно также идеально для использования в духовке: еда приобретает гораздо более приятную и влажную текстуру.

Главная польза – в омега-3-ненасыщенных жирных кислотах – миф

Получить свою дневную норму омега-3-ненасыщенных жирных кислот за счет оливкового масла невозможно: в нем содержится только небольшая их доля. Польза масла virgen extra объясняется другими факторами, например, содержанием антиоксидантов, которые способствуют предотвращению хронических заболеваний.