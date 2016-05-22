Правда и мифы об оливковом масле

Испанское оливковое масло официально признано лучшим в мире. Страна является одним из крупнейших экспортеров этого продукта. При этом с оливковым маслом связано множество мифов. По мнению эксперта по средиземноморской кухне Нэнси Хэрмон Дженкинс, одна разновидность оливкового масла заслуживает внимания - virgen extra. Все остальные сорта подвергаются продолжительной обработке, которая превращает их в светлую безвкусную субстанцию, и она обретает цвет и вкус за счет добавления небольшого количества virgen extra. Это абсолютно промышленный продукт, изготовленный в соответствии со стандартами массового производства.
Настоящее масло virgen extra – это маслянистая выжимка из оливок. Оно может быть фильтрованным, но не рафинированным. Его производство не подчиняется жестким стандартам, поэтому аромат и вкус могут варьироваться, и зависят они от множества факторов. Впрочем, название virgen extra еще не гарантирует приобретение хорошего масла. Дженкинс развенчала пару мифов об этом продукте и рассказала, как выбрать качественное масло в магазине.
КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО?
1.Ёмкость.
Покупать масло стоит в емкостях из темного стекла или в жестяных банках: оно крайне чувствительно к теплу и свету.
2. Цена.
Судить о продукте можно по его цене. Как и лучшие вина, лучшие масла стоят дорого: сбор урожая осуществляется вручную, после чего оно должно в течение нескольких часов подвергнуться отжиму. Производится масло также непосредственно на месте.
3. Этикетка.
Внимание на этикетки. На бутылке должны быть указаны место сбора оливок, использованные сорта, а также место и время производства. Кроме того, на этикетке может быть указан процент содержание свободной олеиновой кислоты, а также показатели выдержки. У лучших масел они не превышают 0,3%.
4. Дата сбора урожая.
Необходимо следить за свежестью. Указанная на этикетке дата сбора урожая – предмет гордости для производителя: чем она ближе ко дню покупки, тем лучше. Ориентироваться на срок годности не стоит: он может достигать 18 месяцев с даты розлива. В бутылку оно могло попасть уже спустя год после выпуска, поэтому потребитель может купить практически трехлетнее масло, даже не зная об этом.
ПРАВДА И МИФЫ ОБ ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ
Фраза "первый холодный отжим" ничего не значит: она появилась в давние времена, когда производство масла было длинным и грязным процессом. Сейчас это всего лишь маркетинговый ход. Масло virgen extra отжимается при температуре окружающей среды, которая в идеале не должна превышать 29 градусов. Ни горячего, ни вторичного отжима не существует.
Оливковое масло можно спокойно использовать для жарки. Благодаря высокому содержанию полифенолов оно гораздо стабильнее других масел. Оно также идеально для использования в духовке: еда приобретает гораздо более приятную и влажную текстуру.
Получить свою дневную норму омега-3-ненасыщенных жирных кислот за счет оливкового масла невозможно: в нем содержится только небольшая их доля. Польза масла virgen extra объясняется другими факторами, например, содержанием антиоксидантов, которые способствуют предотвращению хронических заболеваний.Темы: Туризм