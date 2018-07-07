Пострадавшие от забастовки Ryanair смогут получить до 400 евро компенсации

Пассажиры, которые пострадают в случае забастовки работников компании Ryanair, смогут потребовать от авиаперевозчика компенсации в размере от 250 до 400 евро, в зависимости от дальности полёта.

Как сообщает портал Reclamador.es и ассоциация защиты потребителей FACUA-Consumidores en Acción, в соответствии с Европейским регламентом 261/2004, при полётах на расстояния до 1500 км пассажирам полагается компенсация в 250 евро, а более 1500 км – 400 евро. На дальних полётах размер компенсации может достигать 1500, 3000 или 6000 евро.

Ryanair будет обязан оплатить пассажирам ночёвку в отеле и возместить другие расходы, которые клиенты авиакомпании понесут из-за забастовки, намеченной бортпроводниками на 25-26 июля. В организации также отмечают, что все выплаты должны быть произведены в течение 7 дней.

Кроме того, пассажиры могут потребовать возмещения стоимости билета и компенсации за материальный и моральный ущерб.

Организация рекомендует клиентам, чьи рейсы отменяются или задерживаются более чем на два часа, отстаивать свои права.

Со своей стороны, ассоциация призвала Ryanair, полностью возместить всем пострадавшим, стоимость билетов, отметив, что от приостановки работы могут пострадать сотни тысяч пассажиров.