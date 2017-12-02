Политический кризис ударил по туристическому сектору Каталонии сильнее, чем теракты

На фоне политического кризиса сократилось число туристов, посещающих Каталонию. В октябре в Барселоне, которая является одним из наиболее популярных городов в Европе, побывало менее полутора миллионов иностранных туристов.

По данным Национального института статистики (INE), представленным 30 ноября, туристический поток сократился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в октябре 2016 года в Каталонии по этому показателю был зафиксирован рост на 2,7%. В то же время в целом по Испании туристический поток вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

При этом отмечается, что политический кризис сказался на туризме в Каталонии сильнее, чем августовский теракт в Барселоне, после которого турпоток продемонстрировал рост на 2,3% в Каталонии и на 4% в Испании, в целом.

Пока еще Каталония остаётся самым посещаемым регионом в Испании. 20,5% иностранцев приезжают именно в эту автономную область. В прошлом году Каталонию посетили 18 миллионов иностранцев.