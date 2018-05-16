Под Мадридом появится гамакодром

На свежем воздухе повесят четыре десятка гамаков, которые были сшиты руками жителей столичного пригорода. Гамаки выполнены в разных цветах и размерах: детские, взрослые и многоместные. При их создании использовали прочные бельевые верёвки и материалы, устойчивые к любой погоде. Для некоторых гамаков была использована техника макраме.

Продвижением проекта в Мостолесе занимается Центр искусств Dos de Mayo (CA2M) в сотрудничестве с коллективом Tejiendo Móstoles, который шьёт изделия для социальных проектов, при поддержке местной мэрии. Идея создания парка с гамаками появилась во время выставки Será una vez... Móstoles 2030, которая была организована Институтом Rompe el Círculo для размышления о будущем города, его развитии и создании новых форм и городских пространств, с учётом существующих глобальных проблем, таких как изменение климата или сырьевой кризис.

Один из посылов проекта – признание права на лень, о котором в своё время говорил Пол Лафарг. Гамаки же призваны помочь расслабиться в те моменты, когда необходим отдых в окружении одной лишь природы.