Пляж в Сан-Себастьяне назван лучшим в Европе

Портал Tripadvisor назвал пляж La Concha в Сан-Себастьяне (Гипускоа) лучшим в Европе. Он также вошёл в шестёрку лучших пляжей мира.

Туристический портал представил список лауреатов премии Travellers Choice Playas, который был составлен на основе отзывов и оценок пользователей Tripadvisor за последние 12 месяцев.

В рейтинг попали и другие испанские пляжи: Ses Illetes на острове Форментера и Canteras в Лас-Пальмас.

По версии пользователей портала, лучшим пляжем мира оказался карибский Grace Bay на архипелаге Теркс-и-Кайкос. В тройке лидеров также Baia Do Sancho(Бразилия) и Varadero (Куба).