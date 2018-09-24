Пляж Льорет-де-Мар станет площадкой для гигантских видеопроекций

В Льорет-де-Мар (Жирона) в скором времени появится система видеопроекций, которые будут транслироваться на местном пляже. Видеомаппинг призван стать новой достопримечательностью курорта и привлечь туристов.

Как сообщили организаторы, проект Lloret in Light осуществляется в сотрудничестве с мэрией города в рамках плана преобразования города как туристического направления.

Сценой для видеомаппинга станет сам пляж. Стоимость проекта достигает 648 тысяч евро. Эта сумма включает программное обеспечение, звуковую систему, проекторы и светодиодное освещение.

Инициативу запустили после того, как европейский фонд Feder выделил Льорет-де-Мар 3,2 млн евро на развитие туристических проектов, что в этом году является самой крупной суммой среди всех каталонских направлений, финансируемых фондом.