Пиво признано самым популярным среди испанцев алкогольным напитком

Пиво и вино оказались самыми популярными напитками среди испанцев, которые пьют их как в рабочие дни, так и в выходные. Кроме того, как сообщает газета ABC со ссылкой на данные Опроса об употреблении алкоголя и наркотиков в Испании (EDADES), проведенного в 2015 году с участием 22 000 человек, жители страны начинают пить гораздо раньше, чем в былые годы: средний возраст, в котором они переживают подобный опыт, составляет 16,6 года. Впрочем, среднестатистический потребитель спиртного – это мужчина в возрасте от 25 до 54 лет.

Результаты анкетирования показали, что все меньше испанцев употребляют алкоголь каждый день, но вместе с тем число тех, кто ни разу его не пробовал, остается крайне низким: 93,5% населения в возрасте от 15 до 64 лет признаются, что хотя бы раз в жизни пили спиртное, однако только 9,3% выпивают ежедневно. 10 лет назад эта цифра составляла почти 15%.

Помимо этого, по сравнению с итогами прошлого опроса снизились и общие объемы потребления. Чаще всего жители страны делают выбор в пользу пива (46,4%), вина (29,1%) и коктейлей (24,3%). Привычки их зависят от дня недели: если в будние дни пиво пьют 39,7% опрошенных, то в выходные его употребляют уже 72,9%. В случае вина эти цифры составляют 25% и 45,1% соответственно. В свою очередь, 6 из 10 респондентов отметили, что в выходные пьют ром с колой.

Итоги опроса также показали, что вермут, херес и фино чаще всего употребляют представители возрастной категории от 35 до 64 лет, в то время как сангрию и калимочо, смесь красного вина с колой, предпочитают представители группы от 15 до 34 лет.

16,8% испанцев в возрасте от 15 до 64 лет признаются, что за последний год напивались как минимум один раз. По сравнению с показателями 2009 года эта цифра заметно сократилась, однако по-прежнему остается достаточно высокой. Чаще всего напиваются юноши и молодые мужчины в возрасте от 15 до 34 лет. Они же чаще других уходят в запои, которым подвержено 17,8% населения.