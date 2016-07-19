Пилоты Air Europa определились с датами забастовок

Пилоты авиакомпании Air Europa проведут забастовки с 30 июля по 2 августа, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на профсоюз Sepla. Акцию поддержали 87% из 436 летчиков, состоящих в профессиональном объединении. Представители Sepla уже объявили, что намерены оказать минимальный объем услуг, который будет установлен Министерством развития.

Отношния между пилотами и руководством Air Europa в последние месяцы стали более напряженными. Поводом для этого послужило создание филиала-лоукостера, подразумевающее передачу части флота и производства на аутсорсинг, что противоречит условиям коллективного соглашения.

Подразделение Air Europa Express было создано на основе покупки компании Aeronova. Его рейсы начали выполняться в январе этого года на двух принадлежавших ей самолетах ATR, а также 11 бортах Embraer, которыми владеет Air Europa. В рамках формирования филиала было объявлено о создании 400-500 рабочих мест в течение двух лет. В тот момент руководство компании сообщило, что экипажи самолетов Embraer будут переведены на более крупные аппараты дальнего следования. Пилоты заявляют, что подобный аутсорсинг негативно скажется на развитии штата перевозчика. В частности, они подвергли критике невозможность карьерного роста после передачи одиннадцати самолетов Embraer190.

Они заверили, что не хотят вредить ни компании, ни пассажирам, но вместе с тем назвали сложившуюся ситуацию "не выдерживающей критики".