Первый в Испании отель-маяк откроется в марте

В марте в маяке Илья-Панча, расположенном в Рибадео (Галисия) и прекратившим свою работу 34 года назад, откроется отель. Как сообщают информационные агентства Испании, соответствующий проект, первый в своем роде в Испании, был одобрен еще в 2015 году.

Как отметил министр развития Иньиго де ла Серна, который посетил стенд предприятия "Государственные порты" на туристической выставке Fitur 2017 в Мадриде, портовые структуры внесли значительный вклад в достижение "рекордных показателей" прошлого года: они приняли более 30 миллионов пассажиров обычных судов и 9 миллионов пассажиров круизных лайнеров.

В январе компания "Государственные порты" возобновила свой проект альтернативной эксплуатации маяков Испании, в рамках которого их переоборудуют под отели и музейные центры и даже используют для организации мероприятий и киносъемок. Впрочем, ни один из этих видов деятельности не подразумевает приватизации объектов. Эта инициатива преследует двойную цель: получение экономической выгоды и расширение туристического предложения.

В мае 2015 года правительство Испании выдало разрешение на открытие отеля в маяке Илья-Панча, однако все планы по переоборудованию 187 объектов подобного рода оказались заморожены из-за отсутствия постоянной власти. Ожидается, что в ближайшее время будут выданы разрешения и на альтернативную эксплуатацию маяков Пунта-Кумплида (остров Пальма, Канары) и Трафальгар (Барбате, Андалусия).

Среди всех существующих в Испании маяков 53 уже используются не по назначению: в 28 действуют музейные центры, в 12 – культурные и учебные центры, в 5 разместились исследовательские центры и лаборатории, в 7 открылись кафе и рестораны, а еще в одном был оборудован аквариум.