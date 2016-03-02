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          Новости Испании » Новости » Туризм » Парковки Барселоны, Сан-Себастьяна и Мадрида оказались самыми дорогими в Испании

          Парковки Барселоны, Сан-Себастьяна и Мадрида оказались самыми дорогими в Испании

          19:12 02.03.2016

          Платные уличные парковки Барселоны, Сан-Себастьяна и Мадрида оказались самыми дорогими в Испании. К соответствующему выводу пришли эксперты Организации потребителей и пользователей (OCU). Наиболее бюджетными, напротив, были признаны Самора, Сеута, Хаэн, Сьюдад-Реаль, Авила и Паленсия.

          Авторы доклада проанализировали стоимость регулируемой парковки в 52 городах страны, включая все провинциальные столицы, а также Картахену, Сеуту, Хихон, Мелилью и Виго. За исключением Бадахоса, Луго, Мелильи, Понтеведры и Санта-Крус-де-Тенерифе во всех столицах время стоянки оказалось ограниченным. При применении тех или иных тарифов учитываются разные критерии, но средняя стоимость парковки составляет 1,5 евро за два часа.

          Наиболее доступными стоянки оказались в Паленсии (1,15 евро за регламентированный отрезок времени), Авиле и Сьюдад-Реале (1,10 евро), Хаэне (1,05 евро), Сеуте (0,95 евро) и Саморе (0,6 евро). А самыми дорогими - в Барселоне, где стоимость парковки может доходить до 6 евро, Сан-Себастьяне (до 5,35 евро) и Мадриде (4,7 евро). Представители OCU заявляют, что в этих случаях цены сопоставимы с тарифами охраняемых стоянок, где, помимо прочих преимуществ, не нужно передвигать машину по окончании допустимого срока пребывания. По этой причине эксперты задаются вопросом, оправданны ли столь высокие расценки в таких городах, как Барселона, Бильбао, Мадрид, Сан-Себастьян и Валенсия.

          Кроме того, OCU предупреждает, что жители тех или иных районов чаще всего в наибольшей степени страдают от неравенства условий. Так, только в Кастельоне в своем районе можно парковаться бесплатно, а в Овьедо, напротив, статус резидента не признан вовсе. Жители Кордовы могут ставить автомобили около своих домов по более низкой цене, но время парковки для них также ограничено. Чаще всего вопрос парковки местных жителей решается посредством годовой карты резидента, однако в Валенсии, Сарагосе, Теруэле и Лериде ее обладатели все равно должны получать специальный абонемент каждые 1-5 дней. Впрочем, даже их оплата не гарантирует наличия доступных мест на стоянке.

          Представители OCU потребовали, чтобы в городах с регулируемой уличной парковкой был признан статус резидента, устраняющий временные ограничения, и обратились к властям с призывом не делать из стоянки метод сбора средств с населения, «который ударяет по карманам горожан». 

          Темы: Туризм  Мадрид  Барселона

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