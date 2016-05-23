Парк развлечений Terra Mítica в Бенидорме откроется 31 мая

Главным новшеством этого года станет 80-метровая башня-карусель Tornado, кресла которой вращаются на разной высоте и с разной степенью интенсивности. Новый аттракцион расположен в зоне "Рим": именно в этом регионе в древности проводились постоянные бои, в которых участвовали лучшие борцы, лучники и всадники. В некоторых из них также участвовали пехотинцы, мастерски владевшие пращой – метательным холодным оружием, представлявшим из себя веревку или ремень. Один из его концов был свернут в петлю, куда пращник продевал руку. Эти солдаты великолепно проявляли себя в бою, и соперники очень опасались их и их оружия.

В честь пращников, а также в знак уважения к их храбрости и силе, новый аттракцион был назван "Торнадо", что отражает интенсивность движения, создаваемого пращой. Для его строительства потребовалось более 600 кубометров железобетона. Венчает башню купол весом более 4,5 тонны.

Помимо этого, как говорилось ранее, нынешим летом в Terra Mítica откроется первый тематический отель Gran Luxor Hotel All Suite, который разместится в зоне "Египет". Его постояльцы получат прямой доступ в парк развлечений. Гостиница, в строительство которой было вложено 30 млн евро, рассчитана на 300 просторных номеров с террасой. В ней также появятся 5 конференц-залов и велнес-зона, состоящая из современного SPA-центра и спортзала, два ресторана и обширные зоны под открытым небом с бассейнами и садами.