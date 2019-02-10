Откуда приезжают туристы в Испанию?

Опрос Frontur, проведённый Национальным статистическим институтом Испании (INE), показал, что в Испанию чаще всего приезжают британцы, немцы и французы.

Среди европейских туристов в 2018 году наблюдались низкие темпы роста, и в некоторых случаях были зафиксированы падения. В прошлом году Испанию посетило 18,5 млн туристов из Великобритании, что на 1,6% меньше по сравнению с 2017 годом. Число туристов из Португалии выросло на 9,75% до 2,3 млн. Рост турпотока из Италии и Нидерландов не превысил 4%. Число бельгийских туристов увеличилось всего на 1%, французских – на 0,7%, ирландских – 0,15%.

2,9 млн туристов приехали в Испанию из США, что на 12% больше в сравнении с 2017 годом. Тем не менее, годом ранее рост числа американских туристов составлял 31,75%.

В прошлом году наиболее значительным был рост туристического потока из азиатских стран. Число визитов из Филиппин выросло на 58,5% до 86 тысяч человек, из Индии – на 47,5% до 206,5 тысяч человек, Китая – на 26% до 550,7 тысяч, Японии – на 24% до 649 тысяч.

Число российских туристов выросло на 6,3% и превысило 1,2 млн человек. Таким образом, сохраняется тенденция к росту, которая наблюдается на протяжении последних трёх лет, хотя его темпы замедлились.

Самым заметным было сокращение турпотока из ОАЭ – на 12,9%, Швейцарии и Канады – на 8,5%.