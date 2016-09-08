Отель в Льорете уличили в воровстве электроэнергии

Гостиница прибегла к мошенничеству после того, как накопила долг за свет в 150 тысяч евро год назад, утверждают поставщики электроэнергии. Оно обнаружилось случайно, когда механики Endesa прибыли для устранения неполадок в соседнем здании и вынуждены были отключить электричество во всем прилежащем районе. После того, как питание было снова подано, электрический генератор отеля наряду с незаконным подключением привел к перегрузке и возгоранию сети.

Пожарные стали тушить огонь, но на крыше отеля были расположены специальные светильники и бочки с дизельным топливом, что не соответствует нормам безопасности и существенно затруднило борьбу с огнем. Из отеля были выселены 238 клиентов, которым пришлось отправиться в другие заведения этой же сети.

В Endesa утверждают, что обладают неопровержимыми доказательствами того, что гостиница воровала свет. В отеле же уверяют, что не делали этого, а долги были накоплены предыдущими владельцами. Городской совет Льорет уже лишил отель лицензии по причине того, что его здание сейчас небезопасно для постояльцев.

В прошлом году энергетическая компания обнаружила 83 522 случаев мошенничества.