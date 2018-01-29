Отель La Casa El Olmo в Риохе начал принимать биткоины

Сельский отель La Casa El Olmo в Риохе стал первым парадором в Испании, принимающей оплату в биткоинах, сообщает El Español. По словам владельца коттеджа Кристиана Асера Эрнандеса, впервые он услышал о криптовалютах полтора года назад от одного из своих друзей. Любопытно, что отель расположен в поселке, где постоянно проживают всего 170 человек, и о биткоинах здесь не слышали до тех пор, пока ими не начали пользоваться в La Casa El Olmo. "Маленькая деревушка вполне может быть в авангарде", - говорит Асер Эрнандес.