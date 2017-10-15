Новая гастрономическая столица Испании будет выбрана 17 октября

Во вторник, 17 октября, в столичном дворце Фернан Нуньес будет обнародовано имя победителя в борьбе за звание гастрономической столицы Испании, сообщают информационные агентства страны. В число финалистов в этом году вошли Куэнка и Леон.

Титул присваивается туристическим направлениям, которые проявляют наибольшее участие в продвижении гастрономического туризма, национальной кухни и местных продуктов. Ранее его удостаивались Логроньо (2012), Бургос (2013), Витория (2014), Касерес (2015), Толедо (2016) и Уэльва (2017). По словам представителей Королевской академии гастрономии, Испания является одной из стран-лидеров в соответствующей области тематического туризма: ожидается, что за этот год 15 миллионов путешественников приедут сюда именно из-за национальной кухни. Эта цифра на 36% выше показателей, зафиксированных годом ранее.

Что касается нынешних финалистов, то кандидатура Леона представлена проектом "Королевские яства". Его поддержали такие видные политические деятели, как бывшие главы правительства Хосе Мария Аснар и Хосе Луис Родригес Сапатеро, телеведущая Ана Пастор, шеф-повары Хуан Мари Арсак, Мартин Берасатеги и братья Рока, журналист Карлос Эррера, альпинист Хесус Кальеха и рокеры из группы Café Quijano.

Куэнка, в свою очередь, в этом году претендует на победу уже во второй раз. Представленное ею предложение поддержали председатель правительства Кастилии – Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе, министр юстиции Рафаэль Катала, мэр Майами и Группа городов-объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также гандбольная команда Liberbank Ciudad Encantada, футбольный тренер Висенте дель Боске, экс-футболист Хосе Антонио Камачо, журналист Тико Медина и художник Хосе Мария Крус Новильо.

Победителя выберет жюри, включающее в себя профессионалов сферы туризма.