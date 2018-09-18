На Майорке откроется женский отель

Гостиница на 39 номеров разместится в туристической зоне Porto Cristo в Манакоре (Майорка). Инициатива, по словам руководства, отвечает «тенденциям рынка» и предполагает создание «оазиса расслабления и покоя для женщин, которые чувствуют себя более комфортно в окружении женщин». Среди работников отеля также не будет мужчин.

В сети отмечают, что предложение подобных заведений невелико, и приводят в пример аналог в Германии и в Андалусии, отмечая при этом, что они предлагают иной вид продукта. В женском отеле ждут матерей с дочерями, дружеские компании, женские ассоциации и девичники.

В сети делают ставку на то, что во многих странах наблюдается растущая тенденция к созданию пространств и услуг, рассчитанных только на женскую аудиторию, включая тренажёрные залы, коворкинги или транспортные средства. В некоторых отелях выделяют отдельные этажи или номера для женщин.

В Som признают, что создание такой гостиницы может спровоцировать полемику и обвинения в сексизме, но подчёркивают, что речь в данном случае идёт не о феминизме или мачизме, а лишь об удовлетворении возникшего на рынке спроса.