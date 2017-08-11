Мэр Барселоны обещает покончить с туризмофобией

Мэр Барселоны Ада Колау ответила на обращение трёх десятков предпринимателей, которые две недели назад в коллективном письме потребовали положить конец нарастающей ненависти к туристам. Несколько недель назад в Барселоне было совершено нападение на туристический автобус.

В ответном письме, датированном 4 августа, мэр заверила, что муниципальное правительство приложит все возможные усилия, чтобы не допустить повторения случившегося.

Некоторые из подписавшихся под обращением к мэру считают, что Колау слишком долго тянула с ответом, и отмечают, что власти недооценивают значение проблемы для местной экономики. Их не устроил полученный ответ, поскольку в письме не упомянуты какие-либо конкретные меры со стороны мэрии для разрешения сложившейся ситуации. По мнению ряда представителей малого и среднего бизнеса, Колау дала ответ под давлением СМИ, оппозиционных партий и общественных объединений.

Предложение мэра о возобновлении диалога после периода отпусков также не было встречено с большим энтузиазмом. Напротив, предприниматели полны решимости покинуть комитет, созданный правительством Колау для обсуждения вопросов, связанных с туризмом. Они требуют, чтобы партия CUP осудила нападение на туристический автобус, которое совершило её молодёжное подразделение Arran, или вовсе вышла из комитета.