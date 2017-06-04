Мечеть в Кордове назвали лучшей достопримечательностью Европы

В рамках вручения очередной премии Travellers' Choice, присуждаемой порталом TripAdvisor лучшим туристическим достопримечательностям, Испания заняла одно из первых мест на европейском и международном уровнях. Как сообщает ABC, на ее территории располагается десять подобных объектов, три из которых были признаны на уровне Европы, а еще два были отмечены в глобальном рейтинге.

Так, лучшей в Европе и Испании достопримечательностью оказалась Кордовская соборная мечеть, которая также заняла 3 место в мире. Национальный список лидеров также включил в себя Храм Святого Семейства, Дом Бальо и Магический фонтан в Барселоне, Севильский Алькасар, Королевский дворец в Мадриде и кафедральный собор Ле-Сеу на Майорке.

Что касается глобального рейтинга, то лучшей туристической достопримечательностью мира был признан индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. За ним следует мечеть шейха Зайда в ОАЭ. Первую пятерку замыкают Собор святого Петра в Ватикане и индийский Тадж-Махал.

Победители ежегодной премии были выбраны с использованием алгоритма, учитывающего количеств и качество комментариев, оставленных пользователями за 12 месяцев. Всего в их число вошло 706 достопримечательностей, расположенных в 82 странах.