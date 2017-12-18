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          Новости Испании » Новости » Туризм » Машинисты мадридского метро начинают серию забастовок

          Машинисты мадридского метро начинают серию забастовок

          09:34 18.12.2017

          Профсоюз машинистов мадридского метро (SCMM) с понедельника начинает серию забастовок, которые продлятся вплоть до 22 декабря. Как сообщают информационные агентства Испании, вагоновожатые намерены приостановить работу в период с 17:00 до 21:00.

          Юридический отдел синдиката подготовил документ, подписание которого руководством метрополитена позволило бы отменить акцию протеста. В нем машинисты просили провести исследование условий их труда с точки зрения безопасности и гигиены. По словам представителей SCMM, вот уже несколько лет машинисты просят включить их в профессиональную категорию "Машинистов составов электрической тяги" вместо "Неквалифицированного персонала", коим они считаются на данный момент.  Это требование является основной причиной забастовки. Вышеупомянутое исследование подразумевает проведение анализа условий труда, который позволил бы службе социального страхования признать ряд заболеваний профессиональными. Машинисты также настаивают, что они не просят ни повышения заработной платы, ни досрочного выхода на пенсию, ни принятия на работу их уволенных коллег. Организаторы акции подчеркивают, что, если решение проблемы так и не будет найдено, то акция может продолжится 8, 9, 10, 11 и 12 января с 5:30 до 9:30. 

          Представители руководства метрополитена, в свою очередь, выразили сожаление в связи с решением машинистов о проведении забастовки. По их словам, дирекция согласилась провести требуемое исследование, которое должны были подготовоить специалисты корпоративного комитета по вопросам безопасности и здравоохранения. В его состав входят представители всех отделов предприятия. Машинисты не приняли это предложение и продолжили настаивать на том, чтобы руководство разрешило доступ в метро специалистам сторонней компании, нанятой самим профсоюзом.

          Минимальный обязательный объем услуг в день забастовок был установлен на отметке в 62%, которую участники акции сочли чрезмерной. Большинство поездов будет работать на самых загруженных линиях, где интервал движения в моменты забастовок составит от 5 до 10 минут. На остальных маршрутах пассажирам придется ждать по 15 минут.

          Темы: Туризм  Мадрид

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