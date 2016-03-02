Март в Испании: марафон, фестиваль сладостей и страстная неделя

Испанская программа развлечений на март предполагает самые разные способы времяпрепровождения – от празднований по случаю Страстной недели до марафона в Барселоне. Вот список самых заметных из них.

ФЕСТИВАЛИ

«Сладкий» праздник Сан-Медир, Барселона, 3 марта

В ходе этого фестиваля, ежегодно проводимого в каталонской столице, гостям раздают 60 тонн сладостей. По району Грасиа проходит красочное шествие с конными повозками, которое наполняет улицы музыкой, цветом и конфетами. Вечером, после его окончания, в садах Грасиа можно понаблюдать за шоу фейерверков.

Хавьерада, Наварра, 6-12 марта

В первые два мартовский уикенда улицы, ведущие к замку Хавьер, заполняются паломниками: тысячи верующих стремятся отдать дань уважения Святому Франциску Ксаверию. Протяженность пути составляет более 50 километров. Эта традиция зародилась в XIX веке, когда город избежал эпидемии холеры – по легенде, благодаря вмешательству святого.

Фальяс, Валенсия, 15-19 марта

Ежегодно в первый месяц весны в Валенсии проходит яркий праздник в честь Святого Иосифа, покровителя плотников. Местные жители готовятся к нему месяцами, мастеря огромные фигуры из папье-маше, высмеивающие современных политиков и других знаменитостей. Во время торжеств они выставляются на улицах города, а затем поджигаются.

РЕЛИГИЯ

Страстная мистерия в Сервере (Лерида), каждое воскресенье с 6 марта по 24 апреля

Каждое воскресенье во время великого поста более 500 жителей городка Сервера облачаются в костюмы и принимают участие в реконструкции Страстей Христовых, театральном перфомансе, который длится почти 6 часов. Эта традиция зародилась в 1481 году и сохраняется по сей день.

Страстная неделя, по всей Испании с 20 по 28 марта

Страстная неделя, широко известная как Semana Santa, преображает всю страну. Празднование Пасхи – важное событие в жизни испанцев: на фоне бесчисленных уличных фестивалей воздух словно пропитывается счастьем и одухотворенностью. В каждом городе существуют свои традиции, и в каждом жителей и гостей ждут концерты, шествия и многое другое.

СПОРТ

Лига Чемпионов: «Реал Мадрид» против «Ромы», Мадрид, 8 марта

Борьба одной из самых любимых национальных команд с достойным итальянским противником станет зрелищем, определенно достойным внимания. Это один из самых важных матчей года, в котором встретятся лучшие представители европейского футбола.

Марафон в Барселоне, 13 марта

Во время забега по каталонской столице любители фитнеса смогут в буквальном смысле на бегу осмотреть некоторые местные достопримечательности, в том числе Олимпийскую деревню, подножие горы Монжуик, Храм Святого Семейства и стадион «Камп Ноу». За день до марафона его участников ждут на паста-вечеринку, проводимую организаторами.

Чемпионат мира по сноуборд-кроссу, Лерида, 19-20 марта

Спортсмены со всего мира соберутся на северо-западе Испании, чтобы побороться за чемпионский титул. Внимания заслуживают как сами соревнования, весьма зрелищные. так и апре-ски.