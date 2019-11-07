Магазины El Corte Inglés внедряют терминалы для возврата НДС

Сеть торговых центров El Corte Inglés в сотрудничестве с компанией Global Blue внедряет в своих магазинах терминалы, с помощью которых покупатели, не являющиеся гражданами ЕС, могут самостоятельно вернуть НДС (IVA).
Как сообщает информационное агентство Europa Press, El Corte Inglés станет первой испанской торговой сетью, где появятся такие терминалы. И первым стал ТЦ, расположенный на Пасео-де-Кастельяна в Мадриде. Здесь установлены три таких терминала.
Как ранее сообщала noticia.ru, такие же терминалы появились в терминалах Т1 и Т4 аэропорта Мадрида. Пока получить возврат можно только наличными. Но уже со следующего года появится возможность сразу зачислить деньги на карту.Темы: Туризм