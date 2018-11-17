Лучшее блюдо с рисом готовят на Майорке

Компания Unilever устроила конкурс среди ресторанов, чтобы выяснить, где в Испании готовят лучшее блюдо с рисом. Конкурс проводился во второй раз, и в этом году победителем стало блюдо «рис угольщиков» (arroz carbonero) по рецепту Каталины Понс. Его подают в ресторане Els fogons de Plaça в Буньоле (Майорка).

Как отмечает повар, это один из рецептов повседневной кухни в семьях угольщиков. Раньше рис готовили на бульоне, добавляя всё, что было в доме, чтобы рабочие могли взять его с собой в горы. Рецепт Понс включает мясо, зелень, картофель и цветную капусту, которые придают блюду особую консистенцию и индивидуальность.

Второе место занял рис с грибами из ресторана Gula de Adeje на Тенерифе, а третье – рис с трюфелями из Solraig в Кастельдефельсе (Барселона).

Год назад во время первого конкурса лучшим был назван кремовый рис с грибами шиитаке и иберийской свининой от Сары Николас, который готовят в ресторане Voramar в Альтафулье (Таррагона).

При этом в топ-6 не вошёл ни один валенсийский ресторан, несмотря на то, что именно этот регион славится блюдами из риса и паэльями.