Льорет-де-Мар пытается избавиться от имиджа «города для вечеринок»

Льорет-де-Мар (Жирона) является одним из главных туристических направлений в Каталонии. Город снискал себе славу направления для вечеринок, но постепенно пытается избавиться от этого образа, обновляя гостиничную сеть.

В прошлом году в отелях города, которые могут предложить 30 тысяч номеров, остановилось 1,2 млн туристов.

Как отмечают в местной Ассоциации гостиничного дела, с каждым годом всё меньше отелей принимают постояльцев определённой категории. В объединении также сообщили, что новых отелей в городе пока не строится, но имеющиеся гостиницы за последние 10 лет сильно преобразились. Так, в настоящее время в Льорет-де-Мар четыре пятизвёздочных отеля, около десятка гостиниц категории 4+, 39 четырёхзвёздочных и 27 трёхзвёздочных отелей.