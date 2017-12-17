Курорты Испании одержали победу в четырех номинациях премии World Travel Awards Europe 2017

В ходе прошедшей в Санкт-Петербурге церемонии вручения премий World Travel Awards Europe 2017 Испания удостоилась четырех наград в различных номинациях, пишет газета ABC. В частности, ее представители одержали победу на европейском уровне в категориях «Лучший курорт-казино», «Лучший курорт и лучшие премиум-виллы», «Лучшее направление бизнес- и конференц-туризма» и «Лучший курорт».

Лучшим курортом-казино был признан Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino, расположенный на юге острова Гран-Канария. Комплекс, построенный в традиционном колониальном стиле, окружен тропическим садом, где произрастают 2 000 пальм почти 100 различных видов. На его территории расположены бассейны, два из которых подогреваются в зимнее время, две ванны с гидромассажем, детский бассейн, искусственный пляж и террасы с гамаками и зонтиками. В отеле также есть 4 теннисных корта, 2 корта для игры в паддл, зона для мини-гольфа, танцевальный зал, площадки для игры в шаффлборд и петанк, а также пинг-понг. Особого внимания заслуживает его впечатляющий фитнес-зал. Для гостей с детьми в возрасте от 4 до 12 лет в отеле работает специальный клуб и предоставляются услуги няни.

В свою очередь, титул лучшего курорта и лучших премиум-вилл получил комплекс Hotel La Manga Club Príncipe Felipe, расположенный в Мурсии. Он находится неподалеку от природного парка Кальбланке и лагуны Мар-Менор. В отеле насчитывается 192 номера, работают велнес-центр, внутренний и открытый бассейны, последний из которых имеет подогрев, сауны, фитнес-центр и ряд других инфраструктур. СПА-центр расположен в урбанизации Las Lomas Village, куда ходит бесплатный трансфер.

Барселона была признана лучшим бизнес- и конференц-направлением Европы. Эта награда уже присуждалась городу в 2014 и 2015 годах, а в прошлом году пальма первенства досталась Парижу. Ключевую роль в этой отрасли играют Конгресс-центр и комплекс Fòrum, соединенные подземным проходом. С момента своего открытия в 2004 году эта площадка приняла более 600 мероприятий, которые посетили более 3 миллионов человек.

Наконец, лучшим курортом стал экслюзивный жилой комплекс Las Colinas Golf & Country Club в провинции Аликанте, расположенный рядом с одним из лучших гольф-колубов Европы и в непосредственной близости от морского побережья. Площадь зеленой зоны комплекса, где произрастает множество автохтонных видов, составляет 200 000 квадратных метров. Гости Las Colinas Golf & Country Club могут разместиться в апартаментах с 2 и 3 спальнями, а также в виллах с 3-4. Все они полностью оснащены и имеют просторные сады или террасы и парковочные места. Постояльцы также могут отдохнуть у бассейнов в зонах общего пользования. Помимо этого, им предоставляется доступ к спортивным, торговым и развлекательным предложениям клуба на особых условиях.