Курение на пляже, посещение с собаками и кемпинг: законодательные тонкости посещения испанского побережья

В Испании не существует единого законодательства федерального уровня, которое урегулировало бы нормы поведения на пляже, вследствие чего в каждом из регионов действуют свои правила. Для туристов в силу незнания тонкостей посещение побережья может принести неприятные сюрпризы, сообщает газета 20 Minutos.

Несмотря на существование Закона о побережьях, действительного для всей территории страны, в нем присутствуют пробелы, которые каждая автономия, мэрия и даже районный совет заполняют на свое усмотрения, объясняет адвокат Антонио Рейна, специалист в данной области. Рейна выразил сожаление в связи с «избыточным количеством нормативов», которые ведут к постоянному столкновению компетенций. «Это абсурд, что на пляжах одного муниципалитета действуют определенные нормы, а в соседнем – совершенно другие», - считает адвокат.

Так, на побережье страны существует множество пляжей, специально оборудованных для посещений с собаками. В их число входят, например, Бокабарранко (Лас-Пальмас), Фигеретас (Ибица), Эль-Ринконин (Астурия) и Льевант (Барселона). В большинстве случаев собака должна быть на поводке, а ее хозяин должен иметь при себе документы животного, убирать его экскременты и брать на себя ответственность в случае причинения повреждений общественной собственности. Впрочем, их присутствие может оказать на побережье негативное воздействие даже в том случае, если собаки ведут себя хорошо. Это произошло, например, с пляжем Пинедо в Валенсии, где была оборудована зона для собак, что привело к потере Голубого флага, присваиваемого лучшим побережьям. «Я понимаю владельцев домашних животных, но формально их присутствие не разрешается на всем испанском побережье 24 часа в сутки из санитарных соображений», - предупреждает Антонио Альседо, председатель Профессиональной ассоциации по охране пляжей и окружающей среды (Apyma).

Несмотря на местные нормативы, Закон о побережьях «не допускает эксклюзивности и определяет пляж как бесплатное и свободное для посещений место», поэтому отводить отдельные пространства, например, для посещений с животными, для нудистов или для гомосексуалистов является «частичной приватизацией» и тем самым противоречит закону. По этой же причине запрещено занимать места на первой линии с помощью зонтиков и пляжных полотенец. Мэрии некоторых городов выписывают штрафы за подобные действия. Так, в Сан-Бартоломе-де-Тирахана (остров Гран-Канария) на пляжах Маспаломас и Плайя-дель-Инглес из-за этого можно лишиться 750 евро. Впрочем, существуют и исключения – например, пляжи Агилас (Мурсия) и Сан-Себастьян.

Что касается табака, то курение на открытом воздухе не запрещено, однако в некоторых муниципалитетах Галисии, Леванта и Канарских островов местные пляжи были провозглашены пространством без дыма. В их числе – городок Моган (остров Гран-Канария), который стал одним из первых мест применения полного запрета на курение. Его нарушение влечет за собой штраф в размере 450 евро. Специального оборудования для уборки окурков не существует, поэтому очистить пляж от них довольно сложно, особенно в случае каменистых побережий Гранады и мелкопесочных берегов Кадиса и Уэльвы.

Кемпинг под открытым небом в целом также не разрешен, равно как и парковка трейлеров на общественных дорогах. В Сан-Хавьере (Мурсия) нарушение этой нормы может обойтись в 1 500 евро, если транспортное средство припарковано на одном и том же месте больше трех дней.

В свою очередь для рыбалки на побережье, с лодки или под водой может потребоваться специальное разрешение. Его отсутствие карается штрафами в размере до 90 000 евро. Соответствующий размер санкций установлен, например, в Валенсии. Помимо этого, штрафы выписывают и за безответственное поведение: купание при условии присутствия красного флага на острове Гран-Канария карается санкциями в размере до 1 500 евро, а приближение на водном мотоцикле к берегу острова Фуэртевентура на расстояние меньше 200 метров может обойтись нарушителю в 30 000 евро.