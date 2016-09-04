Курение на пляже, посещение с собаками и кемпинг: законодательные тонкости посещения испанского побережья

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Туризм » Курение на пляже, посещение с собаками и кемпинг: законодательные тонкости посещения испанского побережья

          Курение на пляже, посещение с собаками и кемпинг: законодательные тонкости посещения испанского побережья

          08:54 05.09.2016

          В Испании не существует единого законодательства федерального уровня, которое урегулировало бы нормы поведения на пляже, вследствие чего в каждом из регионов действуют свои правила. Для туристов в силу незнания тонкостей посещение побережья может принести неприятные сюрпризы, сообщает газета 20 Minutos.

          Несмотря на существование Закона о побережьях, действительного для всей территории страны, в нем присутствуют пробелы, которые каждая автономия, мэрия и даже районный совет заполняют на свое усмотрения, объясняет адвокат Антонио Рейна, специалист в данной области. Рейна выразил сожаление в связи с «избыточным количеством нормативов», которые ведут к постоянному столкновению компетенций. «Это абсурд, что на пляжах одного муниципалитета действуют определенные нормы, а в соседнем – совершенно другие», - считает адвокат.

          Так, на побережье страны существует множество пляжей, специально оборудованных для посещений с собаками. В их число входят, например, Бокабарранко (Лас-Пальмас), Фигеретас (Ибица), Эль-Ринконин (Астурия) и Льевант (Барселона). В большинстве случаев собака должна быть на поводке, а ее хозяин должен иметь при себе документы животного, убирать его экскременты и брать на себя ответственность в случае причинения повреждений общественной собственности. Впрочем, их присутствие может оказать на побережье негативное воздействие даже в том случае, если собаки ведут себя хорошо. Это произошло, например, с пляжем Пинедо в Валенсии, где была оборудована зона для собак, что привело к потере Голубого флага, присваиваемого лучшим побережьям. «Я понимаю владельцев домашних животных, но формально их присутствие не разрешается на всем испанском побережье 24 часа в сутки из санитарных соображений», - предупреждает Антонио Альседо, председатель Профессиональной ассоциации по охране пляжей и окружающей среды (Apyma).

          Несмотря на местные нормативы, Закон о побережьях «не допускает эксклюзивности и определяет пляж как бесплатное и свободное для посещений место», поэтому отводить отдельные пространства, например, для посещений с животными, для нудистов или для гомосексуалистов является «частичной приватизацией» и тем самым противоречит закону. По этой же причине запрещено занимать места на первой линии с помощью зонтиков и пляжных полотенец. Мэрии некоторых городов выписывают штрафы за подобные действия. Так, в Сан-Бартоломе-де-Тирахана (остров Гран-Канария) на пляжах Маспаломас и Плайя-дель-Инглес из-за этого можно лишиться 750 евро. Впрочем, существуют и исключения – например, пляжи Агилас (Мурсия) и Сан-Себастьян.

          Что касается табака, то курение на открытом воздухе не запрещено, однако в некоторых муниципалитетах Галисии, Леванта и Канарских островов местные пляжи были провозглашены пространством без дыма. В их числе – городок Моган (остров Гран-Канария), который стал одним из первых мест применения полного запрета на курение. Его нарушение влечет за собой штраф в размере 450 евро. Специального оборудования для уборки окурков не существует, поэтому очистить пляж от них довольно сложно, особенно в случае каменистых побережий Гранады и мелкопесочных берегов Кадиса и Уэльвы.

          Кемпинг под открытым небом в целом также не разрешен, равно как и парковка трейлеров на общественных дорогах. В Сан-Хавьере (Мурсия) нарушение этой нормы может обойтись в 1 500 евро, если транспортное средство припарковано на одном и том же месте больше трех дней.

          В свою очередь для рыбалки на побережье, с лодки или под водой может потребоваться специальное разрешение. Его отсутствие карается штрафами в размере до 90 000 евро. Соответствующий размер санкций установлен, например, в Валенсии. Помимо этого, штрафы выписывают и за безответственное поведение:  купание при условии присутствия красного флага на острове Гран-Канария карается санкциями в размере до 1 500 евро, а приближение на водном мотоцикле к берегу острова Фуэртевентура на расстояние меньше 200 метров может обойтись нарушителю в 30 000 евро.

          Темы: Туризм

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Барселона: публика в театре "Лисеу" требует освободить политических заключенных Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018