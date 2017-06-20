Киты облюбовали побережье Каталонии

В период с февраля по июнь на отрезке каталонского побережья между городами Паламос и Камбрильс 280 раз видели финвалов, китов из семейства полосатиковых, длина тела которых может достигать 24 метров. Они считаются крупнейшими животными, встречающимися в Средиземном море. По мнению исследователей проекта Proyecto Rorcual, которые с 2013 года анализируют данные об эпизодах появления китов, подобные цифры свидетельствуют о присутствии значительного количества этих млекопитающих в вышеупомянутом районе. Ученые также отметили, что, по всей видимости, в весенний период финвалы приближаются к средиземноморскому побережью в поисках пищи.

В рамках проекта была создана сеть профессиональных рыболовов, мореходов и исследователей, которые сообщают о своих встречах с китами. Рыбаки информировали о них в течение вот уже нескольких десятилетий, однако эти сведения не подвергались анализу со стороны ученых.

Первый в этом году финвал был замечен у берегов Каталонии 27 февраля, а последний – 26 мая, за несколько дней до окончания сезона наблюдения за представителями данного вида, находящегося под угрозой исчезновения. За прошедшие четыре месяца участникам проекта стало известно о гибели двух китов, предположительно ставших следствием столкновения с кораблями. По словам ученых, подобные происшествия представляют главную угрозу для финвалов.

Помимо этого, в течение сезона у побережья дважды видели самок с детенышами. Это явление встречается не слишком часто и является положительным показателем для столь редкого вида.