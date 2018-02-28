Каждый второй испанский ресторан обманывает посетителей

Лабораторные исследования показали, что почти половина испанских ресторанов обманывает своих посетителей, которые заказывают рыбные блюда. Вид рыбы, указанный в меню, не соответствует тому, который фактически оказывается в тарелке у посетителя.

Тесты были проведены в 240 испанских ресторанах. Исследование выявило несоответствия более чем в 100 случаях. Так, например, намибийскую мерлузу стоимостью около 3 евро за килограмм зачастую выдают за кантабрийский сорт, стоимость которого достигает 30 евро. В случае с тунцом подмены были зафиксированы в 53% случаях.

Подмена обычно встречается в блюдах с групером, красным тунцом, треской, камбалой и некоторыми другими видами рыбы.

Для более дорогих сортов подмены происходят в 11% случаев, в средней ценовой категории (20-50 евро), этот показатель возрастает до 38%.

Исследование проводилось специалистами компании Azti по заданию Еврсоюза.