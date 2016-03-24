Канары – самое востребованное испанское направление среди иностранцев в феврале

В феврале туристы провели в отелях Испании 16,3 млн ночей, что на 12,4% больше, чем в аналогичном месяце 2015 года. По данным Национального института статистики (INE), Канарские острова оказались самым популярным направлением среди иностранных отдыхающих – на их долю пришлось 51,1% от вышеозначенной цифры.

За первые два месяца года суммарное количество ночей, проведенных постояльцами в отелях Испании, выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. При этом в случае гостей из-за рубежа в феврале этот показатель вырос на 13,3%, а среди жителей страны – на 11,2%. Средняя продолжительность пребывания осталась неизменной и составила 2,9 ночи для каждого туриста.

В феврале занятыми оказались 49,1% доступных мест, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Лидером с этой точки зрения также оказались Канарские острова – их отели были заполнены на 77,9%. Второе место занимает Мадрид (53,4%), а третье – Балеарские острова (48,9%).

Среди испанских туристов самыми востребованными направлениями оказались Андалусия, Мадрид, Валенсия и Каталония. В этих регионах количество проведенных постояльцами ночей в гостиницах выросло на 15,1%, 13,3%, 14,2% и 11,1% соответственно.

Как говорилось выше, иностранцы чаще всего предпочитали отдых на Канарских островах. За ними в рейтинге популярности значатся Каталония (14,7% ночей, +17,2%) и Андалусия (11,9% ночей, +10,3%).

Наиболее многочисленные группы среди иностранцев составляют граждане Великобритании и Германии (23,8% и 20,4%) соответственно. За ними в списке следуют Франция (9,7%), Швеция (16,6%) и Италия (16,7%).