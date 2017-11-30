Канары и Мадрид - популярнейшие новогодние направления среди путешествующих испанцев

76% испанцев, по данным портала TripAdvisor, планируют отправиться в путешествие на рождественские и новогодние праздники. В числе самых популярных запросов на сайте – Мадрид, Тенерифе, Гран-Канария и Лансароте,.

Доклад TripAdvisor «Тенденции зимнего туризма» говорит о том, что 44% испанцев планируют поездку на обычные выходные, 35% - на длинные выходные с переносом рабочих дней и 35% - на Новый год.

Исследование также показало, что 54% жителей Испании предпочитают путешествия внутри страны, 34% отправятся за рубеж, а 11% собираются побывать и в Испании, и в других странах.

Самым популярным направлением среди испанцев, как и прошлой зимой, стал Мадрид. За ним, по подсчётам TripAdvisor, следуют Тенерифе, Лондон, Гран-Канария, Лансароте, Нью-Йорк, Париж, Севилья, Рим и Барселона.

Средняя стоимость проживания в наиболее востребованных среди туристов испанских регионах составляет 108 евро. Более бюджетные варианты предлагаются в отелях Мурсии (66,5 евро), Астурии (78,5 евро) и Галисии (78,75 евро). Самыми дорогими для проживания в праздничный период оказались Канарские острова (194,25 евро), Каталония (169, 75 евро), Балеарские острова (149,5 евро) и Мадридское сообщество (145,75 евро).