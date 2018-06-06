Испанский козий сыр признан лучшим в мире

На протяжении трёх дней жюри, в состав которого вошли эксперты со всего мира, оценивало более 3400 сыров от производителей из 26 стран. Сыр максората, который изготавливают на острове Фуэртевентура, стал победителем в категории «козий сыр».

По мнению производителей, особой текстурой и вкусом, которые отличают максорату от других сыров, он обязан климату Фуэртевентуры. При изготовлении этого сыра должны быть обязательно соблюдены три условия: молоко должно быть произведено на Фуэртевентуре, его должна дать эндемичная порода коз махорера, и созревание сыра, которое длится 60 дней, также должно происходить на острове канарского архипелага.