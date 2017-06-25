Испанские семьи тратят на отпуск в среднем 1 770 евро

70% испанцев тратят на летний отпуск 1 770 евро на семью из четырех человек, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные портала HomeAway. Большинство опрошенных – 77% - предпочитает отдыхать всей семьей летом. Впрочем, планы на отпуск в значительной степени зависят от уровня благосостояния: в то время как среди респондентов с высоким уровнем дохода и представителей среднего класса поездки планируют 95% и 87% соответственно, в случае менее обеспеченных семей эта цифра составила только 56%.

70% предпочитают национальные направления, а 12% опрошенных намерены отправиться за границу. Еще 5% планируют совместить оба варианта. 13% подтверждают, что в отпускной период намерены уехать, но пока не выбрали направление.

Наряду с детьми 88% респондентов планируют взять с собой супругов, в то время как 21% хотят поехать с другим членом семьи. 13% намерены отдыхать с друзьями (в случае обеспеченных семей эта цифра повышается до 19%), а 9% поедут только с детьми.

Основным мотивом летних путешествий 75% опрошенных назвали желание провести время с семьей. 50% мечтают о том, чтобы провести время на свежем воздухе, а еще 33% хотят порадовать своих отпрысков. На отдыхе их основными целями становятся развлечения (30%) и знакомство с новыми местами (30%), досуг с детьми, отрыв от повседневной рутины и наслаждение природой (28%), а также отдых (26%).

В отпуске 23% опрошенных намерены бесплатно остановиться у родственников или друзей. Среди платных вариантов самыми распространенными оказались гостиницы (33%), за которыми с незначительным отрывом следуют туристические апартаменты (30%). 18% планируют проживание в курортных комплексах. В число прочих видов востребованных видов проживания вошли кемпинги (13%), летние дома и квартиры (12%) и размещение по типу Bed and breakfast (7%).

52% опрошенных уже забронировали отпуск. Как говорилось выше, в среднем на неделю семьи из 4 человек планируют потратить около 1 770 евро. 82% респондентов назвали крайне важной возможность побыть с семьей и друзьями в приватной обстановке, в то время как еще 18% подумывают о том, чтобы разделить общие зоны с другими людьми.