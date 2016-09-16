Испанские поезда – среди самых быстрых в мире

Испанские поезда признаны одними из самых скоростных в мире. Согласно исследованию, проведенному туристической компанией Goeuro, критериями в котором являются максимальная скорость, протяженность железных дорог, адаптированных для такого рода поездов, и пассажировместимость, по скорости страна делит второе место с Францией, Японией и Германией. Высокоскоростные поезда здесь могут достигать 320 километров в час.

По охвату населения железнодорожной сетью Испания заняла четвертое место, здесь 20% населения пользуются таким видом транспорта. А по длине высокоскоростных железных дорог Испания находится на первом месте в Европе с 3100 километрами таких путей. В мире у нее второе место после Китая, где построено 19 369 километров.

Франция и Германия запускают новые высокоскоростные поезда под брендами TGV Atlantique и ICE4. Первый будет введен в эксплуатацию 11 ноября и будет иметь маршрут из Парижа в Бордо и Тулузу. Он сможет достигать скорости 320 километров в час. Однако в коммерческую эксплуатацию он будет запущен только 2 июля 2017 года. В этот период на маршруте будут работать 17 поездов.

Благодаря высокой скорости путешествие между Парижем и Бордо будет сокращено до 2-х часов и 4-х минут, то есть на 1 час и 10 минут меньше, чем в настоящее время. Также уменьшится время в пути между Парижем и Тулузой (4 часа и 9 минут).

Между тем, ICE4, который начинает работу в Германии, достигает скорости в 250 километров в час. Тестовые прогоны между Гамбургом и Мюнхеном также начнутся в 2017 году.