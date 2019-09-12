Испанские города с объектами всемирного наследия привлекают больше всего туристов

По данным поисковика Kayak, туристы отдают предпочтение тем городам Испании, где есть объекты всемирного наследия. А это Барселона, Мадрид, Севилья, Валенсия, Гранада.
По данным исследования, статус объекта всемирного наследия в разы повышает привлекательность такого места в глазах туриста. Испании с этим повезло. Страна уступает только Китаю по числу таких объектов. В Испании их насчитывается 48, а в Китае - 55.
Kayak также проследил предпочтения туристов из разных стран. Так, французы стремятся в Барселону посмотреть на Саграду Фамилию. И в Севилью - чтобы увидеть Алькасар. А туристы из США облюбовали Мадрид и его исторические кварталы. Еще американцы часто прилетают в Гранаду и посещают там Альгамбру.Темы: Туризм