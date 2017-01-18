Испанию завалило снегом

В Арагоне и Каталонии столбики термометров местами опустились до минус 12 градусов, сообщает государственное метеоагентство Aemet. В Уэске сохраняется риск схода лавин. В Альмерии объявлен "оранжевый" уровень тревоги из-за выпавшего снега. Погода преподнесла сюрпризы жителям почти всех испанских провинций. Даже на Балеарских островах объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за сильных волн и ветра на Майорке и Менорке. В некоторых зонах Средиземноморья (например, в Торревьехе), снег выпал впервые за последние 100 лет. А в Аликанте и Валенсии и вовсе объявлен "красный" уровень метеорологической тревоги.