Испанию накрывает 35-градусная жара

Минувшая неделя ознаменовалась некоторым снижением температур, однако сейчас Испанию снова накрывает жара. С понедельника по четверг потепление ожидается практически по всей территории материковой Испании. Температура воздуха прогреется местами до 35 градусов. Очень жарко будет в Мадриде, Эстремадуре, Кастилии-Ла-Манче, Андалусии, Кастилии-и-Леоне, долине Эбро.

Тем не менее, в некоторых регионах не исключается облачность и даже шторм. Особенно вероятна непогода на севере страны и в Пиренеях.