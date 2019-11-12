Испания возглавила рейтинг стран, где пожилые россияне чувствуют себя как дома

Туристы из России рассказали, в каких странах они чувствуют себя как дома. Среди россиян старше 60 лет первое место заняла Испания, второе - Кипр, а Италия и Грузия поделили третью строчку.
У российских туристов, чей возраст не превышает 60 лет, первое место заняла Италия. Среди молодежи в возрасте от 19 до 24 лет также очень популярна Германия, Франция и Швеция.
На вопрос о том, что именно делает комфортным их отдых в другой стране, треть респондентов ответила, что главное - доброжелательные люди. Еще примерно столько же опрошенных заявили, что это - красивая природа.
Опрос проводил сервис OneTwoTrip. В исследовании приняли участие 1284 человека.Темы: Туризм Туризм