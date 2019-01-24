Испания увеличит поток медицинского туризма до 200 тысяч человек в 2020 году

Испания планирует достичь в 2020 году уровня в 200 тысяч туристических визитов в целях лечения и оздоровления. По оценкам кластера Spaincares, туристы, приезжающие за медицинскими услугами, потратят в стране более миллиарда евро.

В 2017 году, доходы от медицинского туризма на мировом уровне составили порядка 65 млрд евро, а общее число туристов – около 14 млн человек. Из них 140 тысяч визитов приходится на Испанию, где доходы приблизились к 500 миллионам евро.

Эксперты сходятся во мнении, что медицинский туризм имеет большой потенциал для развития в Испании, которая стремится улучшить свои международные позиции как в области частной медицины, так и в сфере туризма.

Большинство «медицинских» туристов приезжает в Испанию из Европы: Германии, Нидерландов, Великобритании, а также из США. Среди наиболее востребованных услуг – репродуктивные технологии, офтальмология, травматология, эстетическая и пластическая хирургия.

Стенд, посвящённый медицинскому туризму в Испании, представлен на международной ярмарке туризма Fitur, которая проходит в Мадриде с 23 по 27 января.