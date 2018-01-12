Испания стала второй в мире страной по числу туристов

Председатель правительства Испании Мариано Рахой сообщил, что в 2017 году страну посетили 82 миллиона туристов, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Выступая на встрече лидеров стран Южной Европы, которая состоялась на этой неделе в Риме, Рахой отметил этот факт как один из показателей восстановления испанской экономики.

По словам премьер-министра, в минувшем году общие расходы туристов в Испании достигли 87 миллиардов евро, продемонстрировав 12-процентный рост по сравнению с 2016 годом. Он также заявил, что Испания занимает второе место в мире не только по количеству туристов, но и по доходам от туризма.

82 миллиона туристических визитов – рекордная цифра для страны. Как сообщили в Министерстве энергетики, туризма и информационных технологий, в 2017 году Испания впервые обогнала по этому показателю США и уступила лишь Франции.

В министерстве также приводят данные о том, что средние расходы туристов выросли на 3,1% по сравнению с 2016 годом и достигли 1061 евро на человека, а ежедневные расходы увеличились на 4,4% и в среднем составили 137 евро.