Испания попала в топ-10 стран, куда дешевле всего долететь

Испания заняла десятое место среди стран, на авиабилеты в которые действуют самые низкие тарифы. Индекс Flight Price Index 2017 ежегодно составляет портал Kiwi.com. В этот раз возглавила список Малайзия.
Средняя стоимость каждых 100 километров преодолеваемого расстояния по пути в Испанию составляет 6,51 евро, что обеспечивает ей пятое место среди европейских направлений с самыми доступными расценками. Первые места достались Болгарии, Румынии, Португалии и Швеции. Помимо этого, она возглавила список пяти стран с самыми дешевыми перелетами дальнего следования. С точки зрения путешествий на лоукостерах стране досталось третье место после Швеции и Норвегии.
Что касается стандартных авиакомпаний, то в этой категории Испании досталась восьмая строчка рейтинга со средним показателем в 3,87 евро за каждые 100 километров. Она уступила Литве (2,3 евро), Норвегии (2,44), Швеции (2,96), Израилю (3,19), Болгарии (3,51), Португалии (3,66) и Эстонии (3,66 евро).
В категории рейсов ближнего следования Испания заняла 28 место в глобальном рейтинге с результатом в 7,92 евро за 100 километров на лоукостерах и 30 место с цифрой в 12,67 евро на самолетах обычных компаний.
В целом с учетом маршрутов ближнего и дальнего следования с учетом лоукстеров и стандартных авиалиний в первую пятерку мирового рейтинга вошли Малайзия (3,84 евро), Болгария (4,28 евро), Индия (4,56 евро), Турция (5,77 евро) и Румыния (5,94 евро). Самыми дорогими оказались Бельгия (50,21 евро), Нидерланды (50,1), Катар (49,58), Чили (49,20) и ОАЭ (40,82 евро).Темы: Туризм В мире