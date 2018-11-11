Испания – одно из главных направлений для туристов-одиночек

Такие данные представил в своём докладе портал о путешествиях Liligo. Восемь испанских направлений оказались среди лидеров, благодаря внушительному предложению развлечений и гастрономии.

Главным мировым направлением для соло-путешествий оказался Лондон, за которым следуют Буэнос-Айрес, Париж и Мадрид. Барселона заняла шестое место вслед за Гаваной.

Один из факторов, которые влияют на популярность направления – цены на авиабилеты, которые в среднем в мире подешевели на 9 евро. В то же время, в период с сентября по ноябрь, билеты в Пальму подорожали на 29%. Из Испании, в свою очередь, стало дешевле летать в Рим и Милан – на 15% по сравнению с прошлым годом.

Средняя продолжительность поездки на европейских направлениях составила 4-7 дней. Для сравнения: в Буэнос-Айресе она составляет 29 дней, а в Мехико – 26.