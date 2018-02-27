Испанцы выбирают для гастрономического туризма Андалусию, Галисию и Страну Басков

Испанцы считают гастрономическую составляющую важным фактором при выборе направления для путешествия или поездки выходного дня. За последние два года в гастротур съездили 76,2% испанских туристов.

Такие данные были представлены во II исследовании спроса на гастрономический туризм в Испании, которое было проведено консалтинговой компанией Dinamiza совместно с Генеральной дирекцией по туризму Мадридского сообщества.

Выяснилось, что гастрономический туризм в большей степени характерен для пар (68,1%) и семей (39,2%). Во время таких поездок, основным времяпровождением является посещение ресторанов и закусочных (82,8 и 69,3%, соответственно), покупка местных продуктов (62,9%), посещение рынков (59%).

Любимым регионом среди испанских гастрономических туристов является Андалусия, за которой следуют Галисия и Страна Басков. В пятёрке лучших также Мадридское сообщество и Астурия.

Фаворитами среди провинций оказались Мадрид, Гипускоа, Кадис, Астурия и Понтеведра, в числе излюбленных городов – Сан-Себастьян, Мадрид, Барселона, Бильбао и Логроньо.

Исследование также показало, что для получения информации о гастрономическом предложении, туристы обращаются к интернет-сайтам с отзывами, а также к официальному сайту направления, которое они планируют посетить.