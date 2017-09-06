Iberia запускает новую распродажу билетов

Авиакомпания Iberia устраивает новую распродажу билетов на всех направлениях. До 18 сентября можно приобрести по сниженным ценам билеты по Испании, а также в Европу, Азию, Северную и Южную Америку. Акция распространяется на рейсы с вылетом до 15 июня 2018 года.

Стоимость перелётов в пределах Пиренейского полуострова начинается от 29 евро в одну сторону. Акционная цена билета в европейские страны – от 30 евро, страны Карибского бассейна – от 225 евро, США – от 240 евро в одну сторону. Самые дешёвые билеты в Азию и Южную Америку обойдутся в 244 и 309 евро соответственно.

Кроме того, у авиакомпании появился новый класс обслуживания - «премиум-туристический». Стоимость таких билетов на рейсы в Майами и Нью-Йорк стартует от 390 евро в одну сторону. Также Iberia предлагает туристические пакеты «самолёт+отель» в Нью-Йорк по цене от 599 евро или в Лондон – от 139 евро.