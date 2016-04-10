Iberia предлагает миллион билетов по сниженным ценам

Авиакомпания Iberia запустила акцию, в рамках которой в продажу поступил миллион билетов по специальным ценам. Как сообщают информационные агентства Испании, воспользоваться ими пассажиры смогут до или после летнего сезона. Тарифы действуют как на европейские маршруты выходного дня, так и на рейсы дальнего следования в Нью-Йорк, Пуэрто-Рико или на Кубу.

В рамках промокампании был снят ролик, который будет транслироваться по телевидению и в онлайн-СМИ. Кроме того, информация об акции была опубликована в социальных сетях. За первые 24 часа после ее появления в профиле компании на Facebook ролик был просмотрен 9 300 раз.

Пассажиры смогут приобрести билеты по сниженным ценам в любое направление материковой Испании и на Ибицу по цене от 29 евро в одну сторону, в Порту, Фару, Биарриц или Перпиньян по цене от 39 евро и в Лондон и Цюрих от 65 евро. Путешествия в Америку будут несколько дороже: билет в Коста-Рику, Санто-Доминго, Пуэрто-Рико или Нью-Йорк обойдется в 249 евро в одну сторону и выше, в Гавану – от 269 евро, а в Монтевидео или Сан-Паулу – от 279 евро в оба конца.

Кроме того, перевозчик предоставляет клиентам возможность приобрести пакет из перелета и размещения в гостинице или перелета и аренды автомобиля. Так, билет в оба конца в Париж и две ночи в местном отеле обойдутся в 189 евро и выше, билет в Лондон и две ночи в отеле – от 199 евро и более, а цены на билет в оба конца в Гавану и семь ночей в отеле начинаются от 739 евро.

Предложение будет дейстововать до 18 апреля. Оно распространяется на билеты в приод с 8 апреля по 15 июня и с 1 сентября по 30 ноября.