Горничные канарских отелей отменили забастовку

Горничные, обслуживающие отели Канарских островов, отменили забастовку, которая должна была состояться в период с 25 декабря по 1 января, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления представителей профсоюзов Base, Intersindical Canaria, Sitca, co.bas и Sindicalistas de Canarias. Работницы согласились на посредничество правительства Канарских островов и трудовой инспекции в их споре с работодателями. Они также намерены дождаться окончания составления справочника по вопросам эргономики и психосоциальных рисков для гостиничного сектора, который обяжет компании урегулировать дневной объем работ в свете того факта, что в настоящее время 90% горничных уходят на пенсию досрочно в связи с нетрудоспособностью.

Как рассказали члены профсоюза в своем пресс-релизе, горничные заручились обязательствами со стороны региональных властей и вышеупомянутой инспекции в вопросах соблюдения будущего регламента и его применения во всех гостиницах. Они также подвергли критике тот факт, что параллельно с получением "рекордно высокой прибыли" отельеры пытаются "любыми путями" избежать принятия регламентов, которые обязали бы их сократить дневной объем работ для персонала. По словам представителей синдикатов, идею забастовки своими подписями поддержали более 1 000 работниц. Вместе с тем они предупредили, что несоблюдение условий медиации приведет к повторной акции протеста в последнюю неделю марта, на которую выпадают пасхальные каникулы. Ответственными за сложившуюся ситуацию авторы сообщения считают как патронажные туристические организации, так и профсоюзы UGT и CC OO, чьи представители подписали действующие соглашения в сфере гостиничного бизнеса и не поддержали нынешнюю забастовку.