Горничные испанских отелей требуют улучшения условий труда

Горничные испанских отелей протестуют против низкого уровня заработной платы. В стране, которая за прошлый год приняла более 68 миллионов туристов, работает около 100 000 горничных. В последние два года они стали все чаще оспаривать свои трудовые контракты в суде и рассказывать о царящей в секторе эксплуатации.

Одним из лидеров движения за улучшение условий труда выступает Пепита Гарсия Лупианес, которая 40 лет проработала в отелях прибрежного городка Торремолинос. Она имеет бессрочный трудовой договор и зарабатывает 1 300 евро в месяц, что значительно больше среднего дохода горничных. «Мне почти стыдно, когда я встречаю коллег, которые работают на подрядчиков и трудятся 8-10 часов в день, имея договор на 4-6 часов», - говорит 59-летняя Лупианес, представляющая свой коллектив в профсоюзе «Рабочие комиссии» (CC.OO.), одном из крупнейших в Испании.

В минувший четверг Лупианес приняла участие в акции протеста в Малаге, направленной против реформы Трудового кодекса 2012 года, которая привела к снижению заработной платы. Кроме того, новый регламент упростил процесс увольнения работников и снизил их способность к достижению своих требований при переговорах с работодателем. Передача уборки на аутсорсинг в гостиничном секторе стала крайне распространенной практикой. Горничные, работающие на таких подрядчиков, не охвачены коллективным соглашением для обслуживающего персонала – они относятся к группе уборщиков, которые получают примерно на 40% меньше. Горничные зачастую выигрывают юридические тяжбы: так, из 58 коллективных соглашений, оспоренных в суде с мая 2015 года, 46 были аннулированы.

Правительство премьера Мариано Рахоя оправдывает реформу Трудового кодекса и ссылается на нее как на основной фактор, позволивший снизить уровень безработицы с 27% в 2013 году до уровня менее 20% в настоящий момент. Помимо этого, множество новых рабочих мест было созданно именно в гостиничном секторе, а также в сфере ритейла. Впрочем, большинство из них имеет временный характер: только треть испанцев имеет бессрочные трудовые контракты, и Международный валютный фонд считает подобное соотношение постоянных и временных договоров слабым местом испанской экономики. МВФ призвал правительство страны к созданию бонусов для работодателей, которые мотивировали бы их на заключение бессрочных контрактов.

Найм горничных по краткосрочным трудовым соглашениям становится все более распространенной практикой в комплексе PortAventura. По словам работающей на постоянной основе 54-летней Эстер Родригес, на временную работу нанимают «молодых девушек, иногда гражданок Марокко, Сенегала и Нигерии, которые зарабатывают на 300 евро меньше нас».

В прошлом месяце президент гостиничной сети AC Hotels by Marriott Антонио Каталан попал на первые полосы газет за публичную критику реформы Трудового кодекса и ее влияния на труд горничных. «Сейчас я могу уволить кого-либо, заплатив ему компенсацию в виде оплаты 20 рабочих дней за каждый отработанный год, а затем перейти на аутсорсинг. Именно так и поступают те, кто эксплуатирует горничных», заявил Каталан в ходе предпринимательского форума. Испанская гостиничная федерация отказалась комментировать данный вопрос.

Некоторые горничные раздают на улицах флаеры, чтобы объяснить общественности свое бедственное положение. «Это лучший способ оказать давление на владельцев гостиниц», говорит 54-летняя Анхела, уволенная из отеля за отказ перейти на аутсорсинг. Она выступает за то, чтобы при составлении различных специализированных рейтингов учитывался не только размер кроватей и другие подобные факторы, но и условия труда персонала.